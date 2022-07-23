محافظ الإسكندرية: ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ وأرست مبادئ الحرية والعدالة

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة، وجميع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة الخالدة، داعيًا المولى _عز وجل_ أن يوفقنا لما فيه خير البلاد من أجل أن يعم الأمن والسلام والرخاء لمصرنا الغالية.
وقال محافظ الإسكندرية، إن ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ وأرست مباديء الحرية والعدالة الإجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة، وستظل هذه المناسبة التاريخية دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة.
وأكد أننا تحت القيادة السياسية الحكيمة نسير نحو المزيد من التقدم والإزدهار، وتشهد الدولة المصرية عصرًا ذهبيا من التنمية يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة، إذ تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، أحدثت تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث.
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