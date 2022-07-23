محافظ الإسكندرية: ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ وأرست مبادئ الحرية والعدالة

وقال محافظ الإسكندرية، إن ثورة 23 يوليو غيرت مجرى التاريخ وأرست مباديء الحرية والعدالة الإجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة، وستظل هذه المناسبة التاريخية دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة.

وأكد أننا تحت القيادة السياسية الحكيمة نسير نحو المزيد من التقدم والإزدهار، وتشهد الدولة المصرية عصرًا ذهبيا من التنمية يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة، إذ تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، أحدثت تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث.