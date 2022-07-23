محافظ أسيوط يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الأول لمستشفى الرمد

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الأول لمستشفى الرمد بأسيوط تحت عنوان "أمراض العيون المرتبطة بالأمراض الجهازية"والذى تم تنظيمه بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط.

وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط وبحضور كل من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس المستشفيات الجامعية والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة باسيوط والدكتور محمد سيد سعد رئيس قسم العيون بجامعة أسيوط والدكتورة ندى محمود يوسف مدير مستشفى الرمد والدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر والمشرف العلمى على مستشفى الرمد والدكتورة رشا وجيه والدكتور فلورانس أيوب والدكتورة فاتن عبدالحميد والدكتورة هالة رمضان والدكتورة كريستين تادرس منسقين المؤتمر ولفيف من أطباء العيون والباطنة بجامعة أسيوط والمستشفيات العامة التابعة للصحة.

بدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم أعقبها كلمات الحضور حيث رحب الدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر بالحضور وأوضح أن المؤتمر يرسخ مبدأ التعاون والتداخل بين التخصصات المختلفة لأقسام العيون والباطنة والغدد الصماء وغيرها من الأقسام لافتًا إلى مشاركة أساتذة من جامعة أسيوط وأخصائيين واستشاريين من مستشفيات الصحة والشرطة وهذا يدعم أبناء المهنة الواحدة ويعطى الفرصة للمناقشات العلمية بين شباب الأطباء والمتخصصين مشيدًا بدعم محافظ أسيوط للمؤتمر ونوه سعد إنه كان صاحب فكره هذه المؤتمر العلمى وشكره على الاستجابة ومشاركته فى المؤتمر.

وفى كلمته أعرب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركته فى هذا المؤتمر العلمى الذى يقام على أرض جامعة أسيوط التى تمثل أحد الصروح العلمية الشامخة مؤكدًا أهمية مثل هذه المؤتمرات التى تساهم فى تبادل الخبرات بين الأطباء والتعرف على كل جديد ومتطور فى مجال الطب ويحقق أحد أهم الأهداف التى تسعى المحافظة دائما لتحقيقها من حيث التدريب وتبادل الخبرات للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين لافتا إلى التعاون والتناغم والتكامل بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة وجامعة أسيوط والذى امتد فى المجالات العلمية والبحثية إلى خدمة المجتمع وتطويره وهو ما ألقى بآثاره فى تحسين مستوى الخدمات المجتمعية والصحية المقدمة للمواطنين مؤكدًا على دعمه الكامل لكافة الأهداف التى تسعى للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى ظل الاهتمام بالإنسان والمواطن القادر على المساهمة فى بناء مصر الجديدة التى نحلم بها جميعًا موجها الشكر إلى أسرة جامعة أسيوط على التعاون والتنسيق بينها وبين كافة أطراف المنظومة الصحية سواء كانت المستشفيات العامة أو التأمين الصحى أو مستشفيات الأزهر بما يصب فى صالح خطط الدولة لتحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة كما وجه الشكر لجميع الأطباء وكافة الأطقم الطبية على الجهود المبذولة للحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

كما أكد الدكتور شحاتة غريب أن هذا المؤتمر نلتمس منه التعاون والشراكة بين الصحة والمستشفيات الجامعية وكلية الطب وخصوصا طب وجراحة العيون وتعزيز قطاع التعاون بين الصحة والجامعة مستشهدًا بقول محافظ أسيوط عن فكرة العمل المؤسسى الذى يتطلب الاستمرار فى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات أيا كانت الأشخاص لتحقيق الصالح العام لافتا إلى حرص الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على استضافة مثل هذه المؤتمرات التى من شأنها تبادل الخبرات الطبية المختلفة وتحديث المعلومات لمواكبة العصر وكل ما هو حديث.

فيما أشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن هذا المؤتمر يعد مؤتم تداخلى بين قسم جراحة العيون وأمراض الباطنة ومختلف التخصصات موجهًا الشكر لجامعة أسيوط وقيادتها وكلية الطب البشرى وأساتذتها على دعمهم وإشرافهم لمستشفى الرمد والتى اختلفت فى كل شئ من ناحية البنية التحتية والتجهيزات والمستوى العلمى مؤكدًا على مواصلة التدريب والتعلم وعلى مستوى الابحاث لرفع المستوى التعليمى للمستشفى لتكون امتداد لقسم الرمد بالجامعة بالتعاون مع مسشتفيات الأزهر والتأمين الصحى لتكون دائرة واحدة تصب فى مصلحة المريض موجهًا عميق شكره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر والمباشر لمستشفى الرمد ومتابعته المستمرة لكافة تجهيزاتها وجولاته الميدانية الدورية بالمستشفى ليتابع أعمال التطوير بها.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم وتقديم درع للواء عصام سعد محافظ أسيوط وكل من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد سيد سعد رئيس قسم العيون بجامعة أسيوط والدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر والمشرف العلمى على مستشفى الرمد.