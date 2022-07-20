حياة كريمة.. إنشاء أسواق ومواقف سيارات ونقاط إطفاء بقرى 7 مراكز أسيوط

أسيوط هيثم البدرى

وقع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط مع فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة بروتوكول اتفاق بالإنابة لتنفيذ مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ويجرى تنفيذها بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة،جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى عبدالفتاح ، مدير عام فرع الهيئة العامة للابنية التعليمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن البروتوكول ينص على قيام الهيئة العامة للابنية التعليمية بالتصميم والإشراف على تنفيذ 63 مشروعًا خدمياً تتضمن أسواق ومواقف سيارات ونقاط إطفاء بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروعات سيتم على مراحل على أن يتم تصميم وتنفيذ عدد 15 مشروعات بصفة عاجلة كمرحلة أولى باعتماد مبدئي 157 مليون جنيه تم توفيرها من متحصلات منظومتي التصالح والتقنين لتنفيذ هذه المشروعات مشددًا على تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة وفقاً للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها لدي الهيئة.

وأكد المحافظ إنه تم اختيار الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتصميم والإشراف على الأعمال الإنشائية لهذه المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري لما للهيئة من إمكانيات وخبرات ومتخصصين في تنفيذ مثل تلك الأعمال علي مستوى عالي من الكفاءة وحرصا من المحافظة على إنهاء المشروعات كل في المواعيد المقررة لها وأيضاً تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنه وفقًا للبرتوكول الموقع مع المحافظة لإنشاء مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تلتزم الهيئة بالإشراف الدائم على جميع الأعمال ومتابعة تقدمها والانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وتلتزم أيضا بالتأكد من تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا الاتفاق طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطروح عليه والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتى الاستلام النهائي طبقاً للقانون.

يذكر أن المشروع القومي"حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021 حيث يجرى تنفيذ 1500 مشروعًا بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و 894 تابعًا بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.