اليوم السابع
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محافظ أسوان يكلف مسئولى الوحدة المحلية بحل مشكلة أهالى منطقة العراجين.. صور

السبت، 23 يوليه 2022 04:29 م
محافظ أسوان يكلف مسئولى الوحدة المحلية بحل مشكلة أهالى منطقة العراجين.. صور التعامل مع مشكلة الطفح
أسوان - عبد الله صلاح

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف بسرعة التعامل مع مشكلة الطفح لشبكة الصرف الصحى بمنطقة العراجين التابعة لمركز إدفو حيث تم على الفور الدفع بماكينة شفط الرواسب للقضاء على هذه المشكلة بشكل نهائى ، وعدم تكرارها مرة أخرى.

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم التواجد الميدانى للتعامل مع مشكلة الطفح التى كان يعانى منها أهالى منطقة العراجين ، وتم نزح وشفط أكثر من 100 نقلة من المياه بواسطة سيارت الكسح.
 
وتابع، بأنه تقوم حالياً ماكينة شفط الرواسب بتنفيذ أعمالها لحل هذه المشكلة ، وأن التدخل الفورى معها بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية بث فى نفوس أهالى العراجين الطمأنينة لإهتمام الأجهزة التنفيذية بسرعة التفاعل مع مشكلتهم ووضع الحلول الجذرية لها.
 
هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع المداخل الرئيسية والطرق العامة وذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان خلال زيارته الأخيرة حيث تم التنسيق بين مجلس قروى الكفور ، ومجلس قروى حجازة للقيام بتنفيذ أعمال النظافة بطريق كوم أمبو / نصرالنوبة لرفع كافة التراكمات والأتربة والقمامة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة على هذا الطريق الحيوى.
 
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بمواصلة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الزراعية خلف الإرشاد الزراعى بإجمالى 20 طن ، بجانب استكمال أعمال النظافة بالشارع الرئيسى وتفريغ صناديق القمامة ونقلها إلى المقلب العمومى، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بمنطقة داير الناحية والفرعيات الخاصة به.
 
 
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