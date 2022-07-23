محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالسباعية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الاجتماع الدورى الذى عقد لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى، " حياة كريمة " المسئولين بالمرور الميدانى لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية فى كافة قطاعات العمل العام ، مع تلافى أى ملاحظات فنية تظهر أولاً بأول، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين، واستبعاد المقاولين والشركات المتأخرة فى التنفيذ.

وزار نائب المحافظ أحمد شعبان، مدينة السباعية رافقه خلالها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، وأيضا محمود عليان رئيس مدينة السباعية.

وتفقد نائب المحافظ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية المركزى لخدمة أكثر من 100 ألف نسمة بالسباعية والقنان والبصيلية والقرى المحيطة بهم حيث تقام على مساحة 10 ألاف و 145 م2 ، ويتكون من دور أرضى و 3 أدوار علوية ، ويتضمن مبنى للخدمات الطبية ، وأخر للتمريض ، وثالث للمشرحة ، كما يضم التخصصات الطبية المختلفة.

ونقل أحمد شعبان تعليمات محافظ أسوان بشأن سرعة تنفيذ هذا المشروع الحيوى ، والإنتهاء منه وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له لتحقيق العوائد الإيجابية منه على المواطنين.

وعقب ذلك تفقد نائب المحافظ المستشفى الميدانى بالمدينة حيث تابع أداء الخدمة الطبية ، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمترددين عليها على الوجه الأكمل.

ثم قام بالمرور على المحاور الجديدة والطرق البديلة الجارى إنشاؤها بواسطة الوحدة المحلية لمدينة السباعية تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية بإيجاد طرق بديلة موازية للطريق الرئيسى لتخفيف العبء والمشقة عن المواطنين ، وأيضاً المركبات والسيارات حيث جارى تنفيذ محور بديل موازى للطريق الرئيسى على ترعة ساحل السباعية ، وأخر على مصرف حاجر السباعية لربطه بنهر النيل شرقاً وغرباً بطريق المقابر للتخفيف المرورى على الشوارع الداخلية فى ظل تنفيذ مشروع الصرف الصحى لخدمة المدينة حيث يمتد كلاً منهما بطول 3 كم تقريباً على ترعة الساحل والمصرف.

وتفقد نائب محافظ أسوان أيضاً الأعمال الجارية بالمجزر النصف آلى بالسباعية ضمن الخطة الإستثمارية للمدينة، وأختتم جولته بتفقد إنتظام حركة الملاحة النهرية للعبارات واللنشات ومواقف السيارات.

وفى نفس السياق أوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فهناك متابعة ميدانية يومية لمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة " حياة كريمة " حيث يجرى العمل على قدم وساق لنهو هذه المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها فى مختلف قطاعات العمل العام من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والوحدات الصحية والإسعاف ومراكز الشباب والخدمات التعليمية والإجتماعية والجماهيرية من مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية ، ويتم التشديد على المقاولين والشركات المنفذة بسرعة نهو هذه الأعمال بالشكل المطلوب.