مجمعة التأمين: 684 سيارة كهربائية تم التأمين عليها خلال عام على رأسها "فولكس"

كتبت : أمانى سمير

كشفت أحدث تقارير صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين ، عن أعداد السيارات الكهربائية المرخصة، والتى تم التأمين عليها من 1 يوليو2021 وحتى 30 يونيو 2022، وبلغ 684 سيارة.

ووزعت أعداد السيارات الكهربائية المرخصة، بين 510 سيارات ملاكى، احتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى بـ196 سيارة، وتسلا المركز الثانى بعدد 45 سيارة، وبي أم دبليو فى المركز الثالث 25 سيارة.

وفى المركز الرابع بورش 23 سيارة، فى المركز الخامس فيات 22 سيارة، وفى المركز السادس هيونداى 19 سيارة، وفى المركز السابع كيا 15 سيارة، وفى المركز الثامن اليوس 13سيارة، وفى المركزالتاسع شيفورولية 12 سيارة، وفى المركز العاشر جاك 11 سيارة.