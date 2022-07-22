المجمعة للتأمين الاجبارى: ترخيص 12877دراجه نارية و3070 نقل خلال يونيه 2022

كتبت : أمانى سمير

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، اعداد الدراجات النارية التي تم ترخيصها، خلال شهر يوينو 2022، حيث بلغ اجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12877 من بينها 1962موديل 2020 و5652موديل 2021و5262دراجات موديل 2022 ودراجه واحدة موديل 2023.

أما الدرجات الاجرة النارية فقد بلغت عددها 285 من بينها 22موديل 2020 و117 موديل 2021 و146 موديل 2022.

يذكر ان عدد المركبات الاجمالي التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 29540 مركبة وأكد التقرير إن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2161مركبة موديل 2020 و6261مركبه موديل 2021و17782مركبه موديل 2022و3336 مركبه موديل2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12246 سيارة ملاكى من بينها 112 سيارة موديل 2020 و209 سيارة موديل 2021و10107سيارة موديل 2022و1818سيارة موديل 2023