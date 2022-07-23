ما هى الجرعة الآمنة لتناول فيتامين "B 6"

فاطمة ياسر

يحتاج الجسم العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، والتى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على صحته، وأيضا الحد من الإصابة بالأمراض، ومن ضمن الفيتامينات التى يحتاجها الجسم هى فيتامين "B6" الذى يقلل من الشعور بالإجهاد بالجسم، وأيضا يقلل فرص الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر العصبى، لكن مع توخى الحذر والتعرف على أفضل الجرعات.

وحول ذلك أعلنت الدكتورة ناتاليا جريبينكينا، أخصائية التغذية والعلاج الطبيعى، ووفقا للتقرير المنشور عبر صحيفة "إزفيستيا"، أن الجرعة اليومية التى يحتاجها الجسم من فيتامين B6 هى 3 ملليجرام فقط لا غير.

وأوضح التقرير أن وجود كمية فيتامين "B6" فى جسم الإنسان يساهم فى جعله يشعر بمزاج جيد، والسبب فى هذا الأمر يرجع إلى قدرته على إفراز هرمون المزاج الجيد، الذى يطلق عليه "السيورتونين"، لذا فتناولك للجرعة المحددة تساعد في الشعور بالسعادة وتحد من إصابتك بالتوتر والقلق، وأيضا تساهم بشكل كبير في تخلصك من الإجهاد.

وأكد التقرير أنه يجب تناول هذا الفيتامين "B6"، مع المغنيسيوم، والهدف التقليل من الإصابة بالإجهاد والتوتر والقلق، فأثبت علميا أن التأثير التكميلي للمغنيسيوم مع جرعة عالية من فيتامين B6 يخفض مستوى الإجهاد الذي يؤثر سلبا علي صحة الجسم.