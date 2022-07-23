ما هى الثلاسيميا عند الأطفال

كتبت نهير عبد النبى

الثلاسيميا بيتا هى اضطراب دم وراثى، يعنى أنه ينتقل عبر جينات الوالدين وهو شكل من أشكال فقر الدم ويؤثر على إنتاج الهيموجلوبين، وحسب ما ذكره موقع nationwidechildrens هناك أنواع مختلفة من الثلاسيميا، وتعتمد شدة فقر الدم على النوع الذى يعانى منه الطفل.



ما الذي يسبب ثلاسيميا بيتا في الطفل؟ ينتج ثلاسيميا بيتا عن خلل في الجين الذي يتحكم في إنتاج الهيموجلوبين. هناك 3 أنواع:

- ثلاسيميا بيتا الكبرى (فقر الدم كولي) أشد أنواع ثلاسيميا بيتا.. غالبًا ما يتم العثور عليه خلال أول عامين من الحياة. يحتاج الأطفال غالبًا إلى عمليات نقل دم متكررة. هذا يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مع الحديد الزائد.

- بيتا ثلاسيميا وسيطة.. هذا النوع من الثلاسيميا شائع في جميع أنحاء العالم. ينتج عن الهيموجلوبين غير الطبيعي داخل خلايا الدم الحمراء. نظرًا لكونه من النوع الأقل خطورة ، غالبًا ما يتم العثور عليه في عمر متأخر عن بيتا ثلاسيميا الكبرى. عادة لا تكون هناك حاجة لعمليات نقل الدم.

- الثلاسيميا الصغرى أو سمة الثلاسيميا.. هذه هي ناقلات بيتا ثلاسيميا.