مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية مصر وروسيا غدا

كتب أحمد جمعة

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غدا الأحد، سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك لعقد جلسة مباحثات وذلك بمقر وزارة الخارجية ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

يلتقى لافروف خلال زيارته الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أيضاً، كما سيلتقى مندوبى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، إذ سيجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

وأعلنت الخارجية الروسية، الخميس، أن لافروف سيقوم بجولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجارى.