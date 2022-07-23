لجنة من بيطرى الأقصر تتابع تحصين المواشى فى سوق أبو قليعى بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قادت لجنة من الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، جولة للمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة أبو قليعي فى أرمنت غرب المحافظة، تزامناً مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، واستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم.

وتكونت اللجنة من كل من الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتور كيرلس لطفى رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة أرمنت البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وقامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بارمنت المقام في منطقة ابو قليعى وعمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامنا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية المواطنين من المربين والتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حرصا على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم وحفاظا على الثروة الحيوانية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف وتوعية المواطنين وتعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى وطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومة المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، وتكثيف حملات التقصى والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، لذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بكافة المواطنين ومربي الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



لجنة من بيطرى الأقصر تتابع تحصين المواشي فى سوق أبوقليعي بمدينة أرمنت



لجنة من بيطرى الأقصر تتابع تحصين المواشي فى سوق أبوقليعي بمدينة أرمنت