الطب البيطرى بالأقصر يواصل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن تواصل عمل لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، على استمرار فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، حيث تعمل لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وهى كالتالى:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الزينية البيطرية- إدارة الزينية البيطرية برئاسة دكتورة كريمة هاشم ومشاركة دكتورة رباب وطلاب الفرق النهائيه لكلية الطب البيطرى - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الحلة البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة بندر الأقصر البيطرية- إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور. مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية).

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، وتم توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم من هذه الأمراض الوبائية، وتوعية المواطنين بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الحيوانات القابلة للإصابة، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة وأعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى استكمال فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك عبر مشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.