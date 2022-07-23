كيف يؤثر ارتفاع نسبة السكر فى الدم على الأطراف؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن يؤدى ارتفاع نسبة السكر فى الدم إلى تلف الأعصاب، ويسمى اعتلال الأعصاب السكرى، ويمكن منعه أو إبطاء تقدمه عن طريق الحفاظ على نسبة السكر فى الدم بالقرب من النطاق المستهدف قدر الإمكان والحفاظ على نمط حياة صحى، وتعد إدارة نسبة السكر فى الدم جزءًا أساسيًا من خطة رعاية مرض السكرى، فهو لا يساعدك فقط فى العافية اليومية، بل يمكن أن يساعد في منع حدوث مشكلات صحية خطيرة في المستقبل، وفقا لما نشره موقع healthy food.

ويعد تلف الأعصاب أحد المضاعفات المحتملة من ارتفاع مستويات السكر فى الدم لفترة طويلة، ويؤدى ارتفاع نسبة السكر فى الدم إلى إتلاف الأعصاب، وقد تتوقف هذه الأعصاب عن إرسال رسائل إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويمكن أن يسبب تلف الأعصاب مشاكل صحية تؤدى إلى الألم الذي يجعل من الصعب القيام بالأنشطة العادية.

ويعاني نصف مرضى السكري من تلف الأعصاب، الذى يمكن المساعدة في منعه أو تأخيره عن طريق الحفاظ على نسبة السكر في الدم بالقرب من المستويات المستهدفة قدر الإمكان، وعادة ما تتطور أعراض تلف الأعصاب ببطء، لذا من المهم ملاحظة الأعراض مبكرًا.

أنواع تلف الأعصاب

- تلف الأعصاب المحيطية

يؤثر تلف الأعصاب المحيطية على يديك وقدميك وساقيك وذراعيك، وهو أكثر أنواع تلف الأعصاب شيوعًا لمرضى السكرى، ويبدأ بشكل عام فى القدمين، وعادة فى كلا القدمين فى وقت واحد، ويمكن أن يؤدى اكتشاف مشاكل القدم ومعالجتها مبكرًا إلى تقليل فرص الإصابة بعدوى خطيرة.

- تلف الأعصاب والهضم

يمكن أن يتسبب تلف الأعصاب فى إبطاء عضلات الجهاز الهضمى أو توقفها عن العمل.

- تلف العصب اللا إرادى

يؤثر تلف الأعصاب اللا إرادى على القلب أو المثانة أو المعدة أو الأمعاء أو الأعضاء الجنسية أو العين.