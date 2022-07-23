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فصل الكهرباء عن مدينة طوخ غدا.. تعرف على السبب

السبت، 23 يوليه 2022 11:52 م
فصل الكهرباء عن مدينة طوخ غدا.. تعرف على السبب انقطاع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، عن فصل الكهرباء، غدا الأحد الموافق 24/ 7، من الساعة 9.30 صباحا، وحتى انتهاء الأعمال، وذلك لزرع وتحميل أعمدة جهد منخفض وشد موصلات، بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.
 
وأوضحت وكيلة وزارة الكهرباء بالقليوبية، أن المناطق المتأثرة بالفصل هي (منطقة غرب السكة الحديد - منطقة التمليك -منطقة السلخنة - منطقة خلف المحلج).
 
وأهابت كهرباء القليوبية، المواطنين وأصحاب المخابز والأفران وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل وحتى عودة التيار الكهربائي من جديد بعد الانتهاء من الأعمال.

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