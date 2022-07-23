فريق جراحى بمجمع الإسماعيلية الطبى ينقذ يد شاب من البتر بعد قطعها بمنشار كهربائي

استقبل قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبى شاب تعرض لإصابة أثر عمله بمنشار كهربائى، مما أدى لحدوث قطع شبه كامل للرسغ الأيسر.

وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات، وإجراء جراحة عاجلة له، تمكن خلالها فريق جراحة قسم التجميل من إصلاح الشريان الزندى، وإصلاح تسعة من الأوتار القابضة لأصابع اليد والرسغ، عن طريق جراحة ميكرسكوبية دقيقة، حيث تم استكشاف الجرح وإصلاح العصب الزندى بواسطة الخيوط الدقيقة، وذلك بعد التأكد من الحزم الحركية والحسية داخل العصب.

أُجريت الجراحة بنجاح واستعاد المريض التروية الدموية باليد بشكل طبيع، وتم استعادة وظيفة اليد، والأصابع بشكل كامل.

وقد أجريت الجراحة للمريض تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بنسبة مساهمة لم تتجاوز 300 جنيه، بينما تتجاوز تكلفة إجرائها فى القطاع الخاص 50 ألف جنيه، وقام بإجراء الجراحة فريق متميز من الاستشاريين والأخصائيين بقسم جراحة التجميل بمجمع الإسماعيلية الطبى.