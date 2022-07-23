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السبت، 23 يوليه 2022 02:22 ص
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غلق باب التقديم للعمل محفظا للقرآن بالجامع الأزهر من العاملين بالمؤسسة.. غدا

السبت، 23 يوليه 2022 01:00 ص
غلق باب التقديم للعمل محفظا للقرآن بالجامع الأزهر من العاملين بالمؤسسة.. غدا الجامع الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن غلق باب التقدم أمام الراغبين في العمل محفظين للقرآن الكريم بفروع الأروقة الأزهرية على مستوى الجمهورية، غدا الأحد 24 يوليو، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف؛ وَفقَ الضوابط والشروط التالية:
 
- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.
 
- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.
 
- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.
 
- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.
 
وستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة، علمًا بأن التقديم بدأ من الإثنين 4 يوليو 2022م، وينتهى غدا الأحد 24 يوليو 2022، وعلى الراغبين في التقدم الدخول على هذا الرابط للتسجيل https://service.azhar.eg/Services/rewaqJobs.

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