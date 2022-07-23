طبيب البيت الأبيض: بايدن لا يزال يعانى من التهاب بالحلق والسعال وتعب فى الجسم

كتب محمد جمال

أكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لا يزال يعاني من التهاب بالحلق والسعال وتعب في الجسم، حسبما شبكة العربية، وأشار طبيب البيت الأبيض إلى أن صحة الرئيس بايدن تواصل التحسن بعد إصابته بكورونا.

يذكرأن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يخضع للعزل بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يمارس عمله بصورة طبيعية.

ونقل تليفزيون (سي إن إن) الأمريكي، اليوم السبت، عن الطبيب المعالج للرئيس بايدن قوله "إن حالته الصحية تتحسن، لكنه يأخذ أدوية إضافية لضبط حرارة جسمه ومعالجة السعال".

وأشار مدير المعهد الحساسية والأمراض المعدية كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الصحة أنتوني فاوتشي إلى أن بايدن في حالة جيدة، وأنه تحدث معه مباشرة وعلى اتصال وثيق مع الطبيب المعالج الذي أخبره مساء أمس أن بايدن يتحسن ويواصل تحسنه.

وكشف عن الأعراض التي يمر بها بايدن إثر الإصابة بالفيروس، والتي من بينها رشح بالأنف وإعياء وسعال، فيما أوضح أن الرئيس الأمريكي لا يعاني من مشكلات في التنفس بالوقت الحالي، لافتًا إلى أن بايدن كان قد تحصن بجرعتين معززتين من اللقاح المضاد للمرض، كما أنه تلقى الدواء المضاد للفيروس.