ضبط 120 ألف قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وفى هذا السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات مكبرة بناحية مراكز بدر ووادى النطرون ودمنهور، أسفرت الحملات عن تحرير 30 محضرا تموينيا متنوعا، كما تم ضبط 100 كرتونة بإجمالي 120 ألف قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر، و1250 كيلو فول تم التلاعب في تاريخ الانتاج للغش والتدليس، وضبط 60 عبوة بويات و 30 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .