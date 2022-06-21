ضبط شيكولاتة ومنظفات غير صالحة للاستهلاك فى بورسعيد

وأكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، على إحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخزن، وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية.

بدأت التحركات وتم تشكيل حملة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وكبار المفتشين بإدارة غرب هانى شاكر رئيس الرقابة، وسمير عبد الرحمن مفتش الإدارة، ومعاونه عصام العاصى، ومفتشى إدارة وسط أحمد العربي رئيس الرقابة، وعادل عثمان كبير مفتشى الإدارة ومعاونه محمد الوالى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات تقدر بـ107 قطع شيكولاتة كبيرة الحجم، و44 كيس بونبون جميعهم فى حالة انتهاء للصلاحية وتباع للمواطنين على أنها صالحة للإستهلاك الآدامى.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكن مفتشو إدارة تموين وسط من ضبط كمية تقدر بـ300 كيلو جرام من المنظفات تحمل تاريخين للصلاحية والإنتاج مما يشكل خطر الإصابة بإلتهابات الجلد، ومما يعد مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأثناء متابعة الحملة مهام عملها، تمكن رجال الرقابة بتموين وسط من ضبط أحد المحال التجارية يقوم ببيع سجائر مختلفة الأنواع لعدم وجود مستندات، وعدم تدوين التحذيرات الصحية على العلبة، وعدم تدوين بيانات باللغة العربية، وجميعها مخالفة لأحكام وزير الصحية رقم 291 لسنة 2010 و 154 لسنة 2007 وكذا للقانون 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.