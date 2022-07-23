ضبط 10.5 طن من ملح الطعام ولبن بودرة ودقيق مجهول المصدر بحملة مكبرة بالقليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان من ملح الطعام، و2 طن لبن بودرة، وطن سمن نباتي، مجهولين المصدر وبدون بيانات، وبهم تغير بالخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن مصنع منتجات ألبان، بدون ترخيص، أو سجل صناعي، بدائرة مركز شرطة الخانكة، ولتخزينه كميات مجهولة المصدر من أجل الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2.5 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز إفرنجي، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وعدم إعلانه عن الأسعار المحددة من قبل الدولة، وبيعه بأعلى من السعر الرسمي المقرر، للاستفادة من فارق السعر وبهدف تحقيق أرباح طائلة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.