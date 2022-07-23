صعود قطاعات البورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 10.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.8%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.5%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.1%، وصعد قطاعي الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 6.7%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6%.

كما ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.8%، وصعد قطاعي خدمات النقل والشحن، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 5.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.6%، وزاد قطاعي الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 4.4%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.4%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف وحيدًا بنسبة 1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9289.81 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.17% ليغلق عند مستوى 1798.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6.34% ليغلق عند مستوى 2642.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.02% ليغلق عند مستوى 11378.23 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3538.40 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 25 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 622.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 339 مليار جنيه إلى 359.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 105.8 مليار جنيه إلى 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.5%.