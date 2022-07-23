اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 09:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود قطاعات البورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء "التعبئة والتغليف"

السبت، 23 يوليه 2022 09:00 م
صعود قطاعات البورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء "التعبئة والتغليف" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 10.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.8%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.5%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.1%، وصعد قطاعي الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 6.7%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6%.
 
كما ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.8%، وصعد قطاعي خدمات النقل والشحن، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 5.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.6%، وزاد قطاعي الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 4.4%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.4%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف وحيدًا بنسبة 1%.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9289.81 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.17% ليغلق عند مستوى 1798.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6.34% ليغلق عند مستوى 2642.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.02% ليغلق عند مستوى 11378.23 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3538.40 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 25 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 622.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 339 مليار جنيه إلى 359.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 105.8 مليار جنيه إلى 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.5%.
 

اخبار البورصة

قطاعات البورصة

البورصة المصرية

السياحة

التعبئة والتغليف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة