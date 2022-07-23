سكرتير مساعد قنا: تحديد ساحات الانتظار فى 6 مدن بالمحافظة

قنا صابر سعيد

ترأس محمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماع اللجنة المعنية بتحديد أماكن انتظار السيارات بساحات الانتظار والشوارع الرئيسية، وتحديد مقابل الانتظار، وذلك بحضور العقيد عمرو الضبع، مدير إدارة المرافق والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وحمدى حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والرائد أحمد سعيد صيام، ممثل إدارة مرور قنا، وأنور يسن، مدير إدارة شئون المجالس بمحافظة قنا ورؤساء الوحدات المحلية للمدن.

أوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أنه تم الانتهاء من تحديد ساحات وأماكن الإنتظار فى 6 مدن هى ( قوص - نقادة - قنا - دشنا - نجع حمادى - أبوتشت )، مؤكدا أنه تم تحديد ساحات الانتظار بحيث لا تعطل الحركة المرورية فى الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة، موجها بسرعة إعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات فى كل مدينة حسب مساحة المكان والموقع الجغرافي، ووضع المستوى الاقتصادى للموقع فى الاعتبار.

وشدد أبوكريش، على ضرورة تحديد الأوقات المقرر فيها انتظار المركبات والسيارات بمختلف أنواعها بالشوارع والميادين المقام بها ساحات الانتظار، مشيرًا إلى أن الهدف من تحديد ساحات لانتظار السيارات هو تحقيق السيولة المرورية فى الشوارع وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وجه بتشكيل لجنة لتلقى طلبات الراغبين فى مزاولة نشاط الساحات لانتظار المركبات، ووضع الشروط الخاصة بمزاولى هذا النشاط والتى تم تحديدها من قبل، وهى " إجادة القراءة والكتابة، وألا يقل السن عن 21 عامًا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، والحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبه جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات "، مشيرًا إلى صلاحية اللجنة فى البت فى طلبات الراغبين فى استغلال الساحات بالموافقة أو عدمها.

