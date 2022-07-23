زوجة نائب رئيس إندونيسيا تبدى إعجابها بقلعة قايتباى وإطلالتها على البحر المتوسط

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية،عن إستقبال وفد أندونيسي ،مكون من حرم نائب رئيس دولة أندونيسيا و الوفد المرافق لها

حيث استقبلت اليوم شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، حرم نائب رئيس دولة اندونيسيا والوفد المرافق لها،و رافقت مدير الهيئة الوفد خلال زيارتهم لقلعة قايتباي ضمن جولتهم لزيارة مدينة الإسكندرية حيث تم إهدائها ملف يحتوي على الدلائل السياحية المميزة وكذلك موسوعة تاريخ الاسكندرية عبر العصور

وخلال الجولة قدم مفتشو الآثار بالقلعة شرحا وافيا عن تاريخ القلعة أهميتها التاريخية والتي تعتبر أحد أهم المقاصد السياحية بالاسكندرية ،و أعربت حرم نائب رئيس دولة اندونيسيا والوفد المرافق لها عن إعجابهم الشديد بالقلعة وإطلالتها المميزة على البحر المتوسط ، وتفقدوا كافة معالم القلعة وجوانبها الأثرية كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة .