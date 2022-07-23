وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترا جنوب غرب بلدة "هرنانى"، وعلى عمق 28 كيلومترا.