رفع كفاءة مبنى الوحدة الصحية ببياض العرب فى بنى سويف

وفي هذا السياق أشرف هاني الجويلي رئيس المدينة، على رفع كفاءة مبنى الوحدة الصحية بقرية بياض العرب، وإعادة بناء سور الوحدة بطول 27م، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقرى التابعة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات بشارع 23 يوليو وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع عبد السلام عارف وشارع أحمد عرابي وشارع الروضة، فضلا عن صيانة أعطال الصرف الصحي بشارع الجمهورية.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بتنفيذ الإزالة لحالة تعد على الأرض الزراعية بقرية الحلابية، كما تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بقرية دموشيا، بجانب ردم أساسات ورفع البلوك المستخدم فى البناء على حرم الصرف الصحي على مساحة 120م بقرية منشأة عاصم.