رئيس جامعة بنها يتابع خطط إنشاء مشروعات الجامعة موجهًا بزيادة سرعة التنفيذ

القليوبية إبراهيم سالم

اجتمع، اليوم، الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مع العديد من مسؤولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالجامعة، وعلى رأسها مشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية ومشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد وغيرهما من المشروعات، وذلك بغرض الوقوف على سير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية، ودراسة المعدل الزمني لتنفيذ مشروعات الجامعة خلال الفترة القادمة.

وخلال كلمته بالاجتماع، الذي تزامن مع أجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، أوضح "سوسة" أن الذكرى السبعون لثورة 23 يوليو المجيدة بمثابة حافز إضافي للمزيد من العمل والبناء استلهامًا مما حققته ثورة يوليو من إنجازات كبيرة لصالح الوطن، موجهًا الشركات العاملة في مشروعات الجامعة بأهمية زيادة سرعة تنفيذ الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة المدرجة بالخطة الاستثمارية للجامعة.

وأشار، إلى إنه يولي اهتمامًا كبيرًا لمختلف مشروعات الجامعة، وخلال الاجتماع تعرف الدكتور جمال سوسة على معدل الإنجاز وخطط العمل للعديد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الجامعة ومنها مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية، ومبنى الامتحانات الإلكترونية، ومبنى المدرجات، ومبنى الخدمات الطلابية وغيرها.

جاء الاجتماع بحضور مسئولي الشركات المعنية والمنفذة للمشاريع بالجامعة كذلك بمشاركة الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والذي قدم مع مسؤولي الإدارة الهندسية وإدارة التخطيط تقريرا عن معدلات إنشاء جامعة بنها الأهلية.