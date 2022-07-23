رئيس أكاديمية البحث العلمى ينعى الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد بشبين الكوم

كتب ـ محمد صبحى

نعى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتورة سميرة عزت، وكيل معهد الكبد القومى بشبين الكوم، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأكد صقر علي أن أكاديمية البحث العلمي تقدر الدور الفاعل الذي لعبته الدكتورة سميرة عزت خلال عضويتها للجنة العلمية لمشروع "الجينوم المرجعي للمصريين " .

ويعد مشروع الجينوم المرجعي للمصريين من أهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2021 كأحد أولويات الدولة في مرحلة ما بعد كورونا بتكلفه قدرها 2 مليار جنيه.