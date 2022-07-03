البحث العلمى: دعم 2899 مشروع تخرج لطلاب الجامعات بتكلفة 113 مليون جنيه

كتب ــ محمد صبحى

أصدرت أكاديمية البحث العلمى ، بيانا عن مؤشر البحث العلمى لشهر يونيو 2022 ، صادر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذى كشف عن 2899 مشروع تخرج لطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدعمهم في آخر 8 سنوات من خلال برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي".

وأوضحت اكاديمية البحث العلمى، بلغت قيم الدعم ما يزيد عن 113 مليون جنيه، وقد استفاد من هذا الدعم أكثر من 40 ألف طالب من كافة الجامعات المصرية.

جدير بالذكر، أن مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.