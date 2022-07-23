حياة كريمة بالغربية.. الكشف على 530 مواطنا بقرية مشلة في كفر الزيات

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات قافلة مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى بقرية مشلة مركز كفر الزيات، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "بالغربية.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف على 530 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 165مواطناً، وتشخيص احتياج 82 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريباً، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 172 مواطناً لنظارات طبية، سيتم تسليمهم للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.