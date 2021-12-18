الكشف على 1524 مواطنا فى قافلتين للعيون ضمن "حياة كريمة" بقرى زفتى

الغربية مصطفى عادل

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ القوافل الطبية المجانية داخل قرى مركز زفتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث نظمت مؤسسة صناع الخير وصندوق تحيا مصر قافلتين طبيتين بمركز زفتى تم خلالهما الكشف على 1524 مواطنا وتسليم 773 نظارة طبية لأهالينا بزفتى.

وخلال القافلة الأولى التابعة لمؤسسة صناع الخير بقرية نهطاى، تم الكشف على 962 مواطنا، وتم صرف العلاج اللازم لـ 345 مريض بالمجان، كما تم تسليم النظارات اللازمة لـ 325 مريضا، بالإضافة إلى تحويل 178 حالة في حاجة إلى عمليات عاجلة إلى المستشفى.

وفي ذات السياق وبقرية الغريب، تم تنفيذ قافلة عيون نظمها صندوق تحيا مصر، والتي تم خلالها الكشف على 832 مواطنا، حيث تم تحويل 175 حالة للعمليات العاجلة، تسليم 448 مواطنا للنظارات الطبية وصرف العلاج اللازم بالمجان لـ 554 مريضا منهم.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن محافظة الغربية مستمرة في تنفيذ القوافل المجانية التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث تم تنفيذ 182 قافلة متنوعة ما بين ( طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية).