حملات نظافة ورفع الإشغالات وتطهير خطوط الصرف و توسعة ورصف الطرق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مجالس مدن كفر الشيخ وقلين وسيدي سالم ودسوق وبلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من الحملات المتعددة منها رفع الإشغالات، وتحسين الخدمات والمرافق، وحملات نظافة، كما شهدت عدد من القرى تبطين وتأهيل عدد من الترع، وتطهير خطوط الصرف، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين. ‏

‏وتابعت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، الحملة اليومية للنظافة بحي غرب كفر الشيخ، والبدء بزراعة اعمدة الإنارة بطريق صبري القاضي، تمهيدا لإنارته بالكامل على طول الطريق، وأعمال التجميل بالطريق، بالتوازي مع رفع منظومة النظافة بحي غرب كفر الشيخ بأكمله.

وأشرفَ فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على حملات النظافة العامة والتجميل، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمداخل والمخارج، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، بالمدينة.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب.

تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، استمرار خطة منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم، لرفع كفاءة المطابق وصفايات المطر والصرف الصحى على التوالى، وذلك باستكمال عملية التطهير وإحلال وتجديد المطابق المنتهية الصلاحية بكافة شوارع المدينة، وتغير الاغطية التالفة، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، وذلك بالتعاون الكامل والتنسيق المشترك مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استئناف الأعمال برفع البيارات والمطابق واستكمال صفايات الأمطار الأعمال بالميدان الابراهيمى ومربع السجل المدنى بمساكن مكة وايضا صفايات الأمطار بشارع سيدى إبراهيم حتى شبكة الكهرباء، كما تابع البدء في توسعة مدخل دسوق، تمهيداً لرصفه.



اعمال التسوية في مساكن الاوقاف



توسعة مدخل دسوق



رفع المخلفات ببلطيم



رفع المطابق_1