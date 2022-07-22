إزالة 7 حالات تعد على أراضى زراعية بسيدى سالم فى المهد على مساحة 835 مترا

تمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد، على مساحة 835 متراً، منذ بدء إجازة عيد الأضحى، حتى اليوم الجمعة ، بإشراف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.
وتمكنت الحملة بإشراف رئيس المدينة من إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية علي مساحة 60 مترا، زمام جمعية الروضة الزراعية بقرية الروضة سيدي سالم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية في المهد بقرية دمرو على مساحة 414 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما تمكنت الحملة من إزالة 3 حالات على مساحة قيراطين و75 متراً، على أراضي زراعية في المهد باحدى توابع قرية دمرو الحدادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
إزالة 7 حالات تعد على أراضى زراعية بسيدى سالم فى المهد على مساحة 835 متراالجمعة، 22 يوليه 2022 03:20 م
جانب من إزالة التعديات
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تمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد، على مساحة 835 متراً، منذ بدء إجازة عيد الأضحى، حتى اليوم الجمعة ، بإشراف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.
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