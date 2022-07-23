حملات نظافة ورش الشوارع بالمبيدات وتحرير 6 محاضر مخالفة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

نفذت الوحدات المحلية بمركز المحلة الكبرى برئاسة اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة حملة نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و إدارة الإشراف على النظافة حيث تم الدفع بمعدات النظافة إلى الطرق الهامة و الرئيسية للقيام بأعمال النظافة اليومية.

وشاركت العديد من الوحدات المحلية فى أعمال النظافة على الطريق الدائرى و مدخل المحلة الجنوبى وقامت كل وحدة محلية برفع القمامة و الأتربة و الاشغالات فى القطاع المحدد لها بجانب أعمال رش المياه، حيث قامت الوحدة المحلية للهياتم بأعمال نظافة بداية من مدخل القرية و حتى مجمع المصالح الحكومية و المدارس كما قامت الوحدة المحلية للعامرية بحملة نظافة بمنطقة السوق وأمام محطة مياه الشرب وطريق عزبة زينب هانم وطريق عزبة ساكس أمام المقابر و شاركت الوحدة المحلية بمحلة أبو علي فى أعمال النظافة برفع القمامة أمام التأمينات ومركز الشرطة وشارع الجلاء والمجمع الحكومى كما قامت الوحدة المحلية لبشبيش بعمل حملة نظافة على طريق عزبة الجمل وعزبة ابو بسيوني و قامت الوحدة لمحلية لمحلة حسن بعمل حملة نظافة بقرى عطاف و محلة حسن و منشأة الأمراء و تمكنت الوحدة المحلية لشبرابابل بعمل حملة نظافة على طريق المحلة / شبرابابل و طريق كفر فيالة و الكمالية و قامت الوحدات المحلية للبنوان و ميت الليت برفع العديد من تجمعات القمامة على المداخل و أمام العديد من المصالح الحكومية.

كما تم رش شوارع قرية صفط تراب بالمبيد المضاد للحشرات الناقلة للأمراض استجابة لشكاوى أهالى قرية صفط تراب كما تم رصد 6 مخالفات متنوعة بمركز المحلة منها 4 نظافة و 2 اشغال طريق و تم تحرير محاضر بهذه الوقائع ضد المخالفين.