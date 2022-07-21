رفع 1978 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات مكثفة ومستمرة لرفع المخلفات، وأعمال النظافة اليومية، إضافة لأعمال التطوير، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها الشكر، لرؤساء مدن كفر الشيخ، و بيلا، ومطوبس، وسيدي غازي، والحامول، وسيدي سالم، وبلطيم، ودسوق، وقلين، وسيدي غازي ، ومسير، وبرج البرلس، والرياض.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بصفة دورية ويومية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الخميس ، 1978 طن، منهم في " كفر الشيخ ومسير 306 طن، برج البرلس 55 طن، سيدي سالم، 130 طن، سيدي غازي 35 طن، بلطيم 91 طن، الرياض 71طن، الحامول 148 طن، مصيف بلطيم 28طن، قلين 140 طن، بيلا 161 طن، دسوق 440 طن، فوه 112 طن، مطوبس 161 طن "، بإجمالي 1978 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



استرار اعمال النظافة



استمرار حملات النظافة



رفع المخلفات ببلطيم



رفع المخلفات بدسوق



رفع المخلفات بسيدي غازي



رفع المخلفات ضمن الحملة ببلطيم



رفع المخلفات



