جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب يحتفل بثورة 23 يوليو

كتب ـ لؤى على

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب، اليوم السبت، احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو ، شملت أنشطة وابتكارات من تنفيذ الطلاب والقائمين على الجناح، إضافة لعدة أنشطة يدوية تعبر عن تقدير الأزهر لهذه المناسبة التاريخية، مثل تصميم علم مصر وتلوينه، ومجسمات تعكس احتفاء المصريين بهذه المناسبة، كما اشتملت الاحتفالية على فقرات للإنشاد الديني وإلقاء الشعر.

وأكد المنسقون والعاملون بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب، أن الأزهر حريص على إحياء وتنشيط الذاكرة الوطنية لرواد المعرض وكل الجماهير في التجمعات المختلفة، لافتين إلى أن ثورة 23 يوليو متأصلة في وجدان الشعب المصرى، باعتبارها مصدراً للفخر والإلهام، مشيرين إلى رعاية الأزهر للثقافة وتشجيعه على الفنون التشكيلية والزخرفية في هذه المعارض الدولية.

من جانبه، احتفى الجمهور وقطاعات الأزهر المختلفة ممثلة في أركان جناحه بمعرض الإسكندرية للكتاب بذكرى الثورة، فعرض متحف المخطوطات التابع لمكتبة الأزهر؛ صور نادرة لأغلفة بعض الكتب التاريخية التي تحدثت عن الثورة المجيدة، ودور الأزهر الوطني خلال أحداثها، كما قدمت ورش الخط العربي، وورش تعليم الرسم ومجسمات لنماذج معبرة عن الاحتفاء بالثورة في حضور رواد المعرض، فضلا عن توزيع الأعلام والورود على أطفال وزوار الجناح.

وكان فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أنَّ هذه الثورة المجيدة هي نقطة فاصلة في تاريخ المصريين، أعادت لوطننا العزة والحرية وضربت أروع المثل في تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية.