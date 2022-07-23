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السيدة انتصار السيسي: 23 يوليو من أهم أيام المجد فى تاريخ مصر المعاصر

السبت، 23 يوليه 2022 01:03 م
السيدة انتصار السيسي: 23 يوليو من أهم أيام المجد فى تاريخ مصر المعاصر السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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وصفت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية يوم الثالث والعشرين من يوليو، بأنه من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر.
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"تمر اليوم ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي نستلهم منها عبرة لحاضرنا، فقد كان هذا اليوم واحداً من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر، إذ قدم شعبنا وقواته المسلحة النموذج الأمثل في العزم والإصرار والإرادة، ليحيا هذا الوطن في حرية وعزة واستقلال".

 

 

قرينة الرئيس
قرينة الرئيس

 


السيدة انتصار السيسي

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