جمارك مطار سوهاج الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب أحمد مصطفى

تمكنت إدارة جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسه عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاوله تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2022 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طيران وييز إير القادمة من أبوظبى اشتبه باسم بطرس مأمور تفتيش الركاب فى الراكب ع. أ. م مصرى الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو محظورة أو تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مروه على احمد مأمور الفحص وحسن على أبوكريشة مدير الإدارة تلاحظ وجود أجسام معتمة وأشياء متماثلة.

وقام عاطف عبدالشافى مدير الجمرك بتكليف عبدالباسط العويضى مأمور تفتيش الركاب لتفتيش الحقائب بحضور على علام وأحمد حسن الغرابلى مأمورى مكافحه التهرب الجمركى ورشا لطفى مأمور الأمن الجمركى فتبين وجود 12 تليفون هاتف محمول ماركة آيفون وأوبو مخباة بين طيات الملابس وموزعة على الحقائب.

وبلغت قيمه المضبوطات 140 ألف جنيه.

وبالعرض على محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع قرر تحرير محضر ضبط جمركى رقم 20 لسنه 2022.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والسيد الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.