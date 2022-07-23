جامعة بنى سويف تستعد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

ووجه رئيس الجامعة فى بيان له بتوفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات، وتشكيل لجان لتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات، مع الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم.