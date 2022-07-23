اليوم السابع
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جامعة بنى سويف تستعد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

السبت، 23 يوليه 2022 02:26 م
جامعة بنى سويف تستعد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إنهاء الجامعة لكافة التجهيزات اللازمة لإجراء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات "الإعلام، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي"، والتي ستبدأ يوم 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل ، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
 
ووجه رئيس الجامعة فى بيان له بتوفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات، وتشكيل لجان لتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات، مع الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم.

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