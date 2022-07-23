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تنسيق الجامعات 2022.. الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارات القدرات بهذه المرحلة

السبت، 23 يوليه 2022 01:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارات القدرات بهذه المرحلة تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تساؤلات كثيرة تدور لدى طلاب الثانوية العامة بخصوص اختبارات القدرات ضمن أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام 2022 / 2023 ،ومن بين تلك الأسئلة من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارات القدرات فى هذه المرحلة ؟ 
 
وأكد مكتب التنسيق أن المسموح لهم بالتقدم فى هذه المرحلة هم طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام ( 3 - 5) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.
 
.وتضم قائمة الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات لكليات
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• كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
• شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).
• كليات التربية الرياضية.
• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
• كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.
• كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج).
• الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).
 

تنسيق الجامعات 2022

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