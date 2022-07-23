اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 10:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2022.. هل يجوز للطلاب حجز اختبارات القدرات لأكثر من كلية؟

السبت، 23 يوليه 2022 08:30 ص
تنسيق الجامعات 2022.. هل يجوز للطلاب حجز اختبارات القدرات لأكثر من كلية؟ اختبارات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اللجنة تتابع مع قطاع المجلس الأعلى للجامعات التجهيزات اللوجيستية والنهائية بشأن تنظيم اختبارات القدرات للعام الجامعى 2022 / 2023، مؤكدا أنه يحق لطلاب الثانوية العامة حجز اختبارات القدرات فى أكثر من قطاع، وفقا لتخصص الطالب والشعبة العملية والأدبية.

وأضاف الدكتور سيد قنديل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حجز اختبارات القدرات سيكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، موضحا أنه يتم إعلان النتيجة بشكل مستمر وتدعيم موقع التنسيق بالنتائج أولا بأول، حتى يتم تفعيل الكليات للطلب عند تسجيل الرغبات بموقع التنسيق .

وأشار رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات إلى أنه إذا لم يوفق الطالب فى اختبار يستطيع أداء اختبار فى قطاع آخر، مؤكدا أن الطالب الراسب فى اختبار القدرات لا إعادة له فى نفس القطاع والتخصص.


التعليم العالى

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

الثانوية العامة

اختبارات القدرات

اختبارات الجامعات

التنسيق

تنسيق 2022



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. تحذير مهم لطلاب الثانوية العامة بشأن اختبارات القدرات

الأربعاء، 20 يوليه 2022 12:50 م

تنسيق الجامعات 2022.. انطلاق ثانى جولات اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 10:08 ص

تنسيق الجامعات 2022.. التعليم العالى تواصل تحديث موقع التنسيق الإلكترونى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 06:30 ص

تنسيق الجامعات 2022.. لطلاب الثانوية العامة: 3 قواعد رئيسية فى التنسيق الإلكترونى

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:26 م

تنسيق الجامعات 2022.. استثناء الـ1500 أوائل الثانوية من قواعد التوزيع الجغرافى

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:15 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة