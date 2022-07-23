اليوم السابع
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تكثيف البحث للعثور على جثة شاب ألقى بنفسه فى نهر النيل بدمياط

السبت، 23 يوليه 2022 10:17 ص
تكثيف البحث للعثور على جثة شاب ألقى بنفسه فى نهر النيل بدمياط متعلقات الشاب
دمياط معتز الشربينى

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يكثف رجال الإنقاذ النهري بدمياط، جهود البحث، للعثور على جثة شاب ألقى بنفسه فى نهر النيل مساء أمس الجمعة، حيث أقدم شاب من أبناء مدينة دمياط على إلقاء نفسه في نهر النيل، ناحية الكوبري المعدني، يدعي محمد .ع.ع  مقيم بشارع وزير بمدينة دمياط.

يذكر أن الشاب ترك "محفظة نقود وموبايل وشبشب خاص به" على الكوبرى. 

وكان أهالي دمياط قد أبلغوا قسم شرطة دمياط والإنقاذ النهرى، بسقوط شخص فى نهر النيل من أعلى الكوبرى المعدنى، وقام رجال الإنقاذ النهرى بإجراء أعمال البحث والمسح فى محيط الكوبرى المعدنى مساء أمس ولم يتمكنوا من العثور على الجثمان وتواصل جهود البحث صباح اليوم لانتشال الجثة.


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