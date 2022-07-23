تعرف على وجبة الإفطار الصحية والمثالية

فاطمة ياسر

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات الرئيسية على مدار اليوم، وتناولها بشكل صحى يحافظ على أجسمنا من التعرض للعديد من المضاعفات الصحية، وأيضا تساهم بشكل كبير فى الحصول على العديد من الفوائد.

وحول ذلك كشفت وكالة نوفوستى عن أفضل الأطعمة والمواد الغذائية الصحية التى ينصح بتناولها فى وجبة الإفطار، وذلك كيفما أشارت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية.

وأكدت خبيرة التغذية أن وجبة الإفطار الصحية تعد من أهم الوجبات الغذائية، لذا يجب أن تكون غنية بالبروتين، والدهون، والكربوهيدرات، والألياف الغذائية، فكل هذه العناصر الغذائية تعد من أهم الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الأمراض.

وحث التقرير على ضرورة تناول البيض في وجبة الإفطار، فهو يعد أفضل بروتين حيواني، كما أنه سهل الهضم، ويجب إضافة الخضراوات على البيض خلال الطهى للحصول على قيمة غذائية رائعة تساهم بشكل ملحوظ فى الحفاظ على صحتك وإمدادك بالألياف.

وأضاف التقرير أن تناول البيض مع الخضراوات من الحيل الجيدة بالنسبة للرجال، لأن لها تأثيرا إيجابيا على البروستاتا وتعمل علي تحسن حركة الحيوانات المنوية، لذا فتناوله في وجبة الإفطار يعد خيارا غذائيا رائعا.

كما يمكنك تناول الشوفان فى وجبة الإفطار، فهو يحتوى على الألياف، والبروتينات والدهون، مع ضرورة إضافة الفواكه لهذا الطبق المميز، والهدف هو حصوله علي جميع القيم الغذائية.