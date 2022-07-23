اليوم السابع
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ترامب يهاجم "تحقيقات الكونجرس": ما جاء فى جلسة الاستماع الأخيرة "خدعة"

السبت، 23 يوليه 2022 01:15 م
ترامب يهاجم "تحقيقات الكونجرس": ما جاء فى جلسة الاستماع الأخيرة "خدعة" دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت رباب فتحى

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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عمل لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في تمرد 6 يناير 2021 في تجمع حاشد يدعم العديد من المرشحين في ولاية أريزونا مساء الجمعة.

 

وعقد ترامب مسيرة في وادي بريسكوت لدعم المرشحة على منصب الحاكم ، كاري ليك ، والمرشح لمجلس الشيوخ ، بليك ماسترز. وخلال خطابه ، قال إنه كان يشاهد جلسة الاستماع الأخيرة للجنة يوم الخميس ، والتي ركزت على تصرفاته أثناء أعمال الشغب في مبنى الكابيتول ، ووصفها بأنها "خدعة".

 

كما نفى ترامب أيضا ما جاء فى شهادة كاسيدي هاتشينسون ، كبيرة مساعدي مارك ميدوز رئيس موظفي البيت الأبيض أمام اللجنة الشهر الماضي.

 

وقالت هاتشينسون إن توني أورناتو ، نائب رئيس أركان ترامب في ذلك الوقت ، أخبرها عن حادثة وقعت في السيارة الرئاسية في 6 يناير ، حيث شعر ترامب بالغضب عندما قيل له إنه لا يمكنه الذهاب إلى الكابيتول بعد خطابه. وقالت إن أورناتو أخبرها أن ترامب حاول الاستيلاء على عجلة قيادة السيارة وثار غضبه على عميل في الخدمة السرية.

 

وشهدت هاتشينسون أن العميل روبرت إنجل الذي زُعم أن ترامب دفعه ، كان حاضرًا عندما أخبرها أورناتو بالواقعة ولم يعترض إنجل على أي تفاصيل.

 

ونفى ترامب رواية هاتشينسون ، قائلا إنه ما كان ليفعل ذلك ولا يمكنه فعل ذلك جسديا. وأثنى على الجهاز السري لإنكاره هذه الرواية.

 

وقال أورناتو وإنجل أنهما على استعداد للإدلاء بشهادتهما للطعن في شهادة هاتشينسون بشأن الواقعة.

 

لكن لجنة 6 يناير في مجلس النواب أظهرت شهودًا إضافيين في جلسة الاستماع يوم الخميس يبدو أنهم يدعمون شهادة هاتشينسون.

 


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