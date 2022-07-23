بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 4.96 مليون لاجئ

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ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 4 ملايين و968 ألف لاجئ، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة وفقا لراديو بولندا، اليوم السبت، أنه "على مدار يوم أمس الجمعة، عبر 24 ألفًا و800 شخص الحدود إلى بولندا"، مشيرة إلى عبور 6200 شخص آخرين بحلول الساعة السابعة من صباح السبت.

فيما غادر 3.045 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.

يشار إلى أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.