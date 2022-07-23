اليابان تسجل 200 ألف و975 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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سجلت السلطات الصحية في اليابان 200 ألف و975 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في ارتفاع قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية في ظل مواجهة البلاد الموجة السابعة من تفشي الفيروس.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الإنجليزية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة الحرجة التي تخضع للعلاج بالمستشفيات بلغ 203 حالات.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء وصل إلى 11 مليونا و212 ألفا و862 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 31 ألفا و890 حالة