اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الهند تعلن تسجيل 21 ألفا و411 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 23 يوليه 2022 08:54 ص
الهند تعلن تسجيل 21 ألفا و411 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 21 ألفا و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 43 مليونا و868 ألفا و476 إصابة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية - بأنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 67 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و997 وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 150 ألفا و100 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و192 ألفا و379 شخصا، وذلك بعدما تعافى 20 ألفا و726 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

 


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