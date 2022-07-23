المفرج عنهم: شكرا للرئيس السيسي وسنبدأ حياة جديدة.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

قدم المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد العفو عنهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدين أنهم سعداء لأنهم سيلتقون بأسرهم وسيتم لم شملهم وسوف تكون بداية لحياة جديدة .





وعقد قطاع الحماية المجتمعية اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (727) نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو و ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط الإفراج بمناسبة الإحتفال بــ (بثورة 23 يوليو لعام 2022م).