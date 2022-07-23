الكشف على 200 مواطن في قافلة طبية بقرية الصبريات فى قنا

قنا صابر سعيد

تفقد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقنا، اليوم السبت، فعاليات القافلة الطبية المقامة بمدرسة البلابيش بقرية الصبريات التابعة لمجلس قروي فاو قبلي.

وأوضح أنور، أن القافلة وقعت الكشف على 200 حالة بكل التخصصات، ضمت مجموعة من الأطباء في تخصصات، العظام والباطنة والعيون والجلدية، ومعمل تحاليل، مؤكداً على دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المواطنين والدور العام الذي تقوم به للتنمية للتخفيف على المواطنين

وأشار رئيس مدينة دشنا، إلي ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وحسن معاملتهم وسماع شكواهم المرضية والعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.





