اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 455 شابا وتخريج 151 متدربا من 5 دورات بأسوان

السبت، 23 يوليه 2022 12:58 م
القوى العاملة: تعيين 455 شابا وتخريج 151 متدربا من 5 دورات بأسوان وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 455  شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلون 1345 راغب عمل منهم 4 "قادرون باختلاف" ، وتوفير 18 فرصة عمل ، فضلاً عن إسقاط 440 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.
 
وقال سعفان: إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.
 
تلقي الوزير، تقريرا بذلك من  محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن  ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 130 ألف جنيه لـ 53 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية تتمثل في منح مولود جديد وزواج ووفاة ، و 60 ألفاً و 809 جنيهات رعاية صحية لـ 44 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
 
وأوضح أن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 190 منشأة ( دوري نهاري ) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 151 منشأة أخرى ، وبحث 8 شكاوى عمالية ، وعقد ندوة للتوعية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 11 منشأة ، وإعادة التفتيش على 27 منشأة أخرى.
 
وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة شكوتين للقضاء وجهات أخرى ، وحفظ شكوى منها ، وتبقى 3 شكاوى منها تحت البحث والدراسة .
 
أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالانتهاء من عقد 4 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بالمحمودية على مهن الحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول ، والمشغولات الخشبية ، استفاد منها 121 متدرباً ومتدربة ، فضلاً عن دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كلابشة لـ 30 متدربة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.
 
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بأسوان

التفتيش العمالى

العمالة غير المنتظمة



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تتابع الحالة الصحية لطبيب مصرى أصيب على يد سعودى بالرياض

السبت، 23 يوليه 2022 12:32 م

وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص

السبت، 23 يوليه 2022 06:30 ص

القوى العاملة: اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

السبت، 23 يوليه 2022 02:00 ص

القوى العاملة: تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 6 عمال مصريين توفوا بالرياض

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:39 ص

القوى العاملة: تعيين 514 شابا وصرف 167 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:17 ص

القوى العاملة: غدا إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الجمعة، 22 يوليه 2022 11:02 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة