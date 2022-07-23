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القوى العاملة: اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

السبت، 23 يوليه 2022 02:00 ص
القوى العاملة: اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن اليوم السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
 
وقال الوزير: "إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص".
 
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.
 
وهنأ وزير القوى العاملة شعب مصر وقواته المسلحة فى ذكرى ثورة يوليو المجيدة التى أكدت للعالم عظمة القوات المسلحة المصرية في الانحياز لجانب الشعب والانتصار له.

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